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Кубок России

Умяров сможет сыграть в финале Кубка России

20 Мая 2022 • 12:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров должен успеть восстановиться после травмы к финалу Кубка России с «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», 21-летний российский футболист из-за повреждения пропустит последний матч национального чемпионата с «Химками», но зато успеет восстановиться к финальному поединку Кубка России с «Динамо». Напомним, что финал состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

В этом сезоне Наиль Умяров провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. «Спартак» на данный момент идёт на десятой строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Наиль Умяров
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