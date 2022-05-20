Умяров сможет сыграть в финале Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров должен успеть восстановиться после травмы к финалу Кубка России с «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», 21-летний российский футболист из-за повреждения пропустит последний матч национального чемпионата с «Химками», но зато успеет восстановиться к финальному поединку Кубка России с «Динамо». Напомним, что финал состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

В этом сезоне Наиль Умяров провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. «Спартак» на данный момент идёт на десятой строчке в таблице.