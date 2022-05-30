Смолов пообещал фанатам «Динамо» выиграть трофей в следующем году

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов после финального матча Кубка России поблагодарил болельщиков «сине-белых» за поддержку.

Как передаёт слова Смолова «Спорт-Экспресс», форвард обратился к фанатам и поблагодарил их за ******** [потрясающую] поддержку. Нападающий «сине-белых» извинился перед болельщиками за поражение и пообещал обязательно выиграть трофей в следующем году.

Напомним, что в финале Кубка России динамовцы уступили «Спартаку» со счётом 1:2. В РПЛ «сине-белые» под руководством Сандро Шварца заняли третью строчку в турнирной таблице.