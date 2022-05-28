Гендиректор «Динамо»: «Все хотят, чтобы проект Кубка Лиги был реализован»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о том, как идёт реализация проекта Кубка Лиги.

В разговоре с «РБ Спорт» Пивоваров отметил общую заинтересованность в новом турнире. Однако сообщил, что если необходимые три миллиарда рублей на реализацию Кубка Лиги не будут найдены, то придётся изменить формат Кубка России.

Также гендиректор отказался комментировать судьбу главного тренера московской команды Сандро Шварца, заявив, что все решения будут приняты после финального матча Кубка России, в котором «бело-голубые» завтра, 29 мая, встретятся со «Спартаком». Начало — в 17:00 по московскому времени.