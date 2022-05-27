Непомнящий о финале Кубка России: «В этом матче главное будет — везение»

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Наверное, в этом матче главное будет — везение. Но не могу сказать, кто сильнее или лучше готов к этому финалу», — сказал Непомнящий Sport 24.

По мнению эксперта, клубы подходят к финалу турнира в одинаковом состоянии. У всех есть определенные проблемы и с психологией, и с игрой. У команд похожая ситуация в преддверии дерби.

Финал национального Кубка запланирован на 29 мая. В борьбе за трофей схлестнутся московские «Спартак» и «Динамо». Последний раз они встречались в финале турнира в 1950 году.