Аршавин: «Спартак» понравился характером и настроем футболистов

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин лестно отозвался об игре московского «Спартака» в финале Кубка России.

Аршавин сказал «Матч ТВ», что спартаковцы понравились ему своим характером и настроем. Экс-игрок отметил, что футболисты «Спартака» не стеснялись брать игру на себя, что принесло свои плоды.

«От игроков «Спартака» так и сквозила уверенность в своих силах», - сказал Аршавин.

Напомним, что в финальном поединке Кубка России «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли сумели обыграть столичное «Динамо» со счётом 2:1. «Спартак» выиграл национальный кубок впервые с 2003 года.