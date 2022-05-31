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Кубок России

Аршавин: «Спартак» понравился характером и настроем футболистов

31 Мая 2022 • 08:45 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин лестно отозвался об игре московского «Спартака» в финале Кубка России.

Аршавин сказал «Матч ТВ», что спартаковцы понравились ему своим характером и настроем. Экс-игрок отметил, что футболисты «Спартака» не стеснялись брать игру на себя, что принесло свои плоды.

«От игроков «Спартака» так и сквозила уверенность в своих силах», - сказал Аршавин.

Напомним, что в финальном поединке Кубка России «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли сумели обыграть столичное «Динамо» со счётом 2:1. «Спартак» выиграл национальный кубок впервые с 2003 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин Кубок России
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