Сезон не забитых соперником пенальти: «Спартак» успешно завершил футбольный год

«Спартак» завершил сезон выигранным кубком страны. В год столетия «красно-белые» выиграли трофей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» резюмирует футбольный год «Спартака».

«Спартак» завершил год столетия с трофеем. Конечно, кубок страны – это не чемпионство, но тоже неплохо. Тем более в ситуации, когда еврокубков нет, разница выглядит ещё меньше. Да и история уж точно для хроники – финал в «Лужниках», дерби против принципиального соперника, по ходу турнира был обыгран ещё один сосед по городу. И драма на последних секундах поединка – киношный сценарий.

Вообще сезон в этом смысле у «Спартака» получился странным. Чемпионат клуб провалил – к этому руку приложили оба тренера. Руй Витория и Паоло Ваноли набрали на двоих весьма странные результаты, и 10-е место – итог их общего провала. При этом у обоих есть свои собственные (независимо друг от друга) достижения. Португалец выиграл группу Лиги Европы с «Лестером» и «Наполи». Это не трофей в материальном смысле, но большое достижение. Ваноли же в буквальном смысле добыл кубок. При этом успех обоих висел на волоске. На последней минуте соперники получили право на пенальти, но и Селихов, и Максименко отстояли неприкосновенность ворот. Первый, правда, отбил удар соперника, а Фомин сам не попал в створ, но это уже тонкости.

Послевкусие в итоге странное. Ужасный чемпионат, но завоёванный Кубок с победами над двумя принципиальными соперниками и отличный евросезон с успехами, по ходу которого «Спартак», кстати, не вылетел, играя против одного очень сильного клуба из Италии.

Можно ли говорить, что «Спартаку» при этом повезло? Про Лигу Европы забудем, сейчас уж прошло много времени. Была ли удача на стороне «красно-белых» в финале кубка страны? Скорее нет. «Спартак» играл лучше, не считая старта второго тайма, когда пропустил из-за нефарта. «Динамо» забило не само, а благодаря рикошету от Жиго, и ещё вопрос, где бы оказался мяч, не подставь француз ногу. Так что речь точно не про везение.

Скорее это речь про характер. Вот на протяжении 30 матчей вытаскивать матчи на морально-волевых качествах невозможно. Слишком уж большая дистанция, чтобы брать лишь этим. Совсем другая история – это настраиваться на каждый отдельный матч. Что Лига Европы, что кубок России – это была история каждого отдельного матча. Витория и Ваноли находили нужные слова, чтобы игроки выдавали свой максимум против «Наполи» и ЦСКА, против «Лестера» и «Динамо».

Что-что, а вот характер у нынешнего «Спартака» есть. В предыдущие годы болельщики часто обвиняли команду в отсутствии желания или воли. В этом сезоне такого обвинения игроки точно не заслуживали. Как раз характера у команды было в избытке. По этой причине, кстати, «Спартак» и не оказался всерьёз в борьбе за выживание, выиграв свои решающие матчи, в отличие от того же «Рубина».

Задача на следующий сезон вне зависимости от тренера – это добавить к этому характеру игру и класс. Чтобы успехи добивались не только потом, кровью и желанием, а базировались на чём-то натренированном. В этом смысле для «Спартака» большая потеря – это уход Жиго, который был важным человеком для становления характера команды. Важен был и Бакаев, который всегда мог на борьбе за ромбик дать что-то сверх своих возможностей. Теперь команде нужны либо новые лидеры, либо, что лучше, развитие игры. Игнатов, может, и не лидер, но такие передачи на Соболева, как в финале, он должен делать чаще, тогда и результат на дистанции, а не в отдельных матчах, будет лучше.

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Текст: Роман АНДРЕЕВ

Фото: Ольга СУШКОВА