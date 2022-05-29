В эти минуты проходит финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» играет против «Динамо».

Перед началом матча фанаты «Динамо» развернули баннер, на котором было написано: «Наша мечта – ваш триумф»

Встреча проходит на главном стадионе России – «Лужники». За игрой наблюдают более 70 000 зрителей. На матче работает бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым.

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл на стадии 1/8 финала. «Железнодорожники» являются рекордсменами по количеству побед в турнире – 9.

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