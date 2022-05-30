Баженов: «Спартак» полностью заслужил победу в Кубке России

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился с журналистами эмоциями от финала Кубка России.

Баженов сказал Metaraitings.ru, что это был лучший матч за последнее время, что он вообще видел. Экс-игрок «красно-белых» отметил, что «Спартак» полностью заслужил победу в Кубке России и это должно быть очевидно даже для болельщиков «Динамо». Форвард добавил, что пенальти в концовке был липовый, но футбольный бог оказался справедлив.

Напомним, что в финальном поединке Кубка России «Спартак» под шефством Паоло Ваноли минимально обыграл «Динамо» со счётом 2:1 и завоевал трофей.