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Кубок России

Ловчев рассказал, кто должен защищать ворота «Спартака» в финале Кубка России

28 Мая 2022 • 09:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Экс-футболист «Спартака», а ныне известный эксперт Евгений Ловчев рассказал журналистам о том, кто должен защищать ворота «красно-белых» в финале Кубка России.

Ловчев сказал RT, что и Селихов, и Максименко, допускают примерно одинаковые ошибки и могут пустить «пеночки». Эксперт отметил, что номером один в «Спартаке» всё же должен быть Селихов, который играет чуть надёжнее, так что именно Александр должен будет защищать ворота «красно-белых» в финальном матче Кубка России.

Напомним, что финальный поединок между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Евгений Ловчев Александр Селихов
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