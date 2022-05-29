Пресс-служба «Спартака» поделилась фотографиями из раздевалки «красно-белых» перед финальным матчем Кубка России против «Динамо».

«На финал – особенная раздевалка!» - гласит в сообщении под постом. В следующей записи написано: «Подробности в следующем посте». Вероятнее всего, там же будет опубликован стартовый состав команды.

Напомним, финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» пройдёт сегодня, 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». На матче будет работать бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск, а в 16:00 начнётся концерт, на котором споют свои композиции Люся Чеботина и певица MaкSим.