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Кубок России

Шварц расплакался на пресс-конференции

27 Мая 2022 • 22:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Сегодня, 27 мая, состоялась пресс-конференция в преддверии финального матча Кубка России, в которой принял участие главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

В финале турнира команда Шварца сыграет против «Спартака». Во время пресс-конференции к микрофону подошёл заводящий динамовской трибуны Михаил Пикуза и поблагодарил немецкого специалиста за вклад в российский футбол и первый подиум команды за последние годы.

Стоит отметить, что «Динамо» в последний раз становилось призёром чемпионата России в 2008 году, когда команда заняла третье место в турнирной таблице.

После слов Пикузы Шварц не смог сдержать эмоций и на его лице появились слёзы.

Ранее немецкая редакция Kicker сообщила о том, что Шварц проведёт последний матч за «Динамо» и будет объявлен новым главным тренером «Герты» уже на следующей неделе.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Сандро Шварц
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