Ковтун: «Жиго захочет показать себя в финале Кубка»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун поделился мнением о настрое защитника «красно-белых» Самуэля Жиго на финальный матч Кубка России, который состоится сегодня, 29 мая.

Напомним, уже известно, что по окончании нынешнего сезона Жиго перейдёт во французский «Марсель».

«Жиго отдал много времени «Спартаку», любой игрок при уходе хочет завоевать титул. Жиго, как и другие футболисты, захочет проявить себя. Но и командные действия тоже будут играть роль», — приводит слова Ковтуна ТАСС.

Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года. В минувшем сезоне РПЛ 28-летний защитник провёл в составе «красно-белых» 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.