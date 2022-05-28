Бубнов: У «Спартака» в финале Кубка будет психологическое преимущество

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о том, чего ожидает от московского «Спартака» в финале Кубка России.

Бубнов сказал Sportbox.ru, что у спартаковцев будет психологическое преимущество над «Динамо», хотя подопечные Паоло Ваноли тоже проиграли в последнем туре национального чемпионата. Эксперт отметил, что на одну отдельно взятую игру «красно-белые» могут настроиться гораздо лучше команды Шварца, да и ресурс у «Спартака» явно больше.

Напомним, что финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на легендарном стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 17.00 по московскому времени.