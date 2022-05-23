Левников обслужит финал Кубка России

Стала известна судейская бригада, которая обслужит финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Главным судьёй на матч назначен Кирилл Левников, тогда как на ВАР будет работать Владислав Безбородов.

Напомним, что московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» в финале Кубка России состоится в воскресенье 29 мая в 17:00 по местному времени на стадионе «Лужники».

В полуфинальных матчах Кубка России «Спартак» и «Динамо» одержали победу с одинаковым разгромным счётом 3:0. Команда Паоло Ваноли обыграла «Енисей», а подопечные Сандро Шварца одолели владикавказскую «Аланию».