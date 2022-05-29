Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в разговоре с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Еленой Григорьевской дал прогноз на финал Кубка России.

- У вас есть какие-то предчувствия перед финальным матчем?

- Особых нет. Хочу, чтобы после долгого перерыва в Кубке «Динамо» его взяло, наконец, и завершило сезон на мажорной ноте. Кубок и бронзовые медали – это было бы хорошим результатом. Сезон получилась не отличный, но хороший. Команда боролась за чемпионство, могла взять серебряные медали.

- В чем будет преимущество «Спартака» и «Динамо»?

- Его не будет ни у кого. Такое соперничество всегда было хорошей вывеской, битвой ни на жизнь, а на смерть. Игра всегда была от ножа.

- «Спартак» будет фактически играть у себя дома, потому что много лет выступал в Лужниках, плюс по жребию будет хозяином в матче. Это дает какое-то преимущество?

- Вряд ли. Слишком много времени уже прошло. Сейчас Лужники – это нейтральный стадион.

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- Болельщиков «Динамо» будет больше, учитывая то, что фанаты «Спартака» бойкотируют матчи?

- Если бойкотировать такие матчи! Это не от большого ума. Тем более, «Спартак» встречается с «Динамо» в финале Кубка всего лишь второй раз в истории. На каких-то этапах эти соперники играли, но в финале второй раз. Тем более это заключительная игра сезона. Поэтому думаю, что болельщиков команд будет примерно поровну.

- Какие слабые места сейчас видите у «Спартака»?

- У «Динамо» и «Спартака» слабые места одни и те же – линия обороны.

- Зато у «Спартака» мощная группа атаки.

- Здесь я могу поспорить. Если игра в атаке у «Динамо» получится – сопернику тоже будет непросто. Вопрос только в том, кто выйдет впереди. Если мы увидим оптимальный вариант, то нападение будет не хуже, чем у «Спартака». Что касается команды Ваноли, я бы выделил Бакаев, хотя его постоянно меняют. Но в последних матчах он показывал приличный футбол, был настоящим лидером, брал игру на себя. Он индивидуально сильный, может обыграть.

- Насколько будет важен фактор первого гола? Можно говорить о том, что выиграет тот, кто первым забьет?

- Обычно важно забить в первые 15 минут, что раскрепощает игроков, и в последние 15 минут, когда соперник уже «в раздевалке», а вторая команда добавляет и забивает мячи. Хотя в последних матчах «Динамо» первое забивало, но затем пропускало. Первый гол успокаивает футболистов и заставляет соперника играть в более открытый футбол. А «Динамо» всегда считалось контратакующей командой. За счет этого и добивалось успеха.

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- Шансы команд на победу равные? Фаворита нет?

- Нет. Шансы пятьдесят на пятьдесят. Не зависимо от того, кто первый забьет, кто второй. Весь вопрос в том, кто будет выглядеть лучше в психологическом плане. Тем более все футболисты впервые будут участвовать в финале Кубка России. Это сильная психологическая нагрузка. А учитывая, что у «Динамо» много молодых ребят, для них это дополнительный груз.

Елена Григорьевская