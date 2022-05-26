Призовой фонд Кубка России-2021/22 вырос в 16 раз

Пресс-служба РФС опубликовала призовые победителю Кубка Росси-2021/22.

Сообщается, что призовой фонд в этом сезоне вырос в 16 раз и составляет 152,8 миллиона рублей. Известно, что общая сумма выплат будет делиться на две части: призовые и целевые.

Российский футбольный союз разрешил полученные средства от победы в финале Кубка России потратить только на развитие детско-юношеского футбола.

Таким образом, победитель турнира получит 40 миллионов рублей, финалист – 10 миллионов.

За выход в раунды 1/8, 1/4 и 1/2 команды получат по 2 миллиона рублей. Остальные клубы, которые остановились на стадии 1/128 и 1/65 финала получат по 400 тысяч рублей.

Напомним, финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.