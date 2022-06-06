Шиманьски и Моро могут остаться в «Динамо»

Полузащитники «Динамо» Себастиан Шиманьски и Никола Моро могут продолжить карьеру в московском клубе, сообщает Metaratings.

По информации источника, «Динамо» не получало предложений по трансферам иностранных футболистов.

Ранее главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич сообщил, что интерес к Шиманьски проявляет берлинская «Герта», которую 2 июня возглавил экс-наставник «бело-голубых» Сандро Шварц.

В минувшем сезоне 23-летний Шиманьски провёл в составе «Динамо» 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

24-летний Моро записал на свой счёт два мяча и столько же раз ассистировал партнёрам в 33 встречах.