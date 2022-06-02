Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц хочет забрать Шиманьски в «Герту»

02 Июня 2022 • 13:00 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич сообщил, что берлинская «Герта» заинтересована в экс-полузащитнике «Динамо» Себастиане Шиманьски.

Напомним, сегодня, 2 июня, «Герта» официально объявила о назначении бывшего наставника «бело-голубых» Сандро Шварца на пост главного тренера немецкой команды.

«Его бывший тренер Сандро Шварц возглавил команду Бундеслиги. Шиманьски был его любимым футболистом. Интерес со стороны «Герты» есть», — цитирует Михневича Polski Sport.

Польский специалист отметил, что Шиманьски ещё не принял окончательного решения о своём будущем.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл в составе «Динамо» 32 матча, забив шесть голов и отдав девять результативных передач. Всего Шиманьски забил восемь мячей, а также отдал 17 передач в 86 проведённых играх за «бело-голубых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная Польши Сандро Шварц Чеслав Михневич Себастиан Шиманьски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
14:41 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» выкупит двух игроков «Краснодара»
14:26 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продлил контракт с Хариным
14:25 · Россия. Премьер-лига
Бушманов ответил на вопрос, где продолжит карьеру
14:11 · Россия. Премьер-лига
Широков озвучил топ-3 тренеров в РПЛ 1
13:38 · Россия. Премьер-лига
Колыванов назвал игроков «Динамо», которых Шварц может пригласить в «Герту» 1
13:19 · Россия. Премьер-лига
Широков рассказал, какой тренер нужен «Динамо»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Бывший аналитик ЦСКА: «Чалов — один из сильнейших нападающих России»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь сборной России посоветовал Свинову уходить из «Спартака»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Шварц хочет забрать Шиманьски в «Герту»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Верю, что наступят времена, когда Россия и Украина сыграют друг с другом
12:41 · Россия. Премьер-лига
Аршавин выбрал лучшего футболиста сезона в «Зените» 1
12:40 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» назвал лучшего тренера РПЛ 1
12:33 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о селфи Лисаковича на поле: Ну и как с такими игроками не вылететь из РПЛ? 1
12:19 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Сочи» вернулся в «Оренбург»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Депай обратился к Промесу 1
Все новости
Рекомендуем