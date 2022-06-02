Шварц хочет забрать Шиманьски в «Герту»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич сообщил, что берлинская «Герта» заинтересована в экс-полузащитнике «Динамо» Себастиане Шиманьски.

Напомним, сегодня, 2 июня, «Герта» официально объявила о назначении бывшего наставника «бело-голубых» Сандро Шварца на пост главного тренера немецкой команды.

«Его бывший тренер Сандро Шварц возглавил команду Бундеслиги. Шиманьски был его любимым футболистом. Интерес со стороны «Герты» есть», — цитирует Михневича Polski Sport.

Польский специалист отметил, что Шиманьски ещё не принял окончательного решения о своём будущем.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл в составе «Динамо» 32 матча, забив шесть голов и отдав девять результативных передач. Всего Шиманьски забил восемь мячей, а также отдал 17 передач в 86 проведённых играх за «бело-голубых».