Губерниев — о финале Кубка России: Это финал десятилетия

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу предстоящего финального поединка в Кубке России между «Спартаком» и «Динамо».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что он уже очень давно хотел, чтобы престижность национального кубка повысилась, а команды перестали играть вторыми составами. Комментатор отметил, что в итоге всё пришло к большому финалу, который можно смело назвать финалом десятилетия.

Напомним, что финал Кубка России, в котором сойдутся «Спартак» и «Динамо», состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 17.00 по московскому времени.