Колосков — о высказываниях Заремы: «Какой смысл комментировать глупости?»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес судей.

Напомним, ранее Салихова назвала арбитров «газпромовскими холуями».

«Какой смысл комментировать глупости? Такие высказывания не красят любого человека. Особенно, одного из руководителей «Спартака». Тем более, она в своё время в совет директоров входила. Так что высказывания неумные», — приводит слова Колоскова «Советский спорт».

Напомним, ранее Колосков заявлял, что высказывания Салиховой идут на пользу российскому футболу.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а также вышел в финал Кубка России, в котором сегодня, 29 мая, встретится с «Динамо». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.