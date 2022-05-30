Орлова не впечатлила игра «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка России

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка России.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что после яркого финала Лиги чемпионов смотреть финальный матч российского кубка было тяжеловато. Комментатор отметил, что «Спартак» и «Динамо» показали футбол среднего качества, да ещё и постоянно теряли мяч на ровном месте. Орлов выразил надежду на то, что хотя бы матч за Суперкубок России будет более интересным.

Напомним, что в финале Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. В матче за Суперкубок «красно-белые» встретятся с питерским «Зенитом».