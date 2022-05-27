Уилкшир: Надеюсь, что «Динамо» сможет завершить отличный сезон на высоком уровне

Австралийский экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Кубка России.

Уилкшир сказал «Спорт-Экспрессу», что это будет тяжёлая игра для обеих команд. Австралиец выразил надежду на то, что футболисты «Динамо» смогут завершить отличный сезон на высоком уровне и всё же добьются победы. Экс-игрок отметил, что «сине-белые» должны выиграть этот трофей для Сандро Шварца, который летом, скорее всего, покинет команду.

Напомним, что финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».