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Кубок России

Уилкшир: Надеюсь, что «Динамо» сможет завершить отличный сезон на высоком уровне

27 Мая 2022 • 13:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Австралийский экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Кубка России.

Уилкшир сказал «Спорт-Экспрессу», что это будет тяжёлая игра для обеих команд. Австралиец выразил надежду на то, что футболисты «Динамо» смогут завершить отличный сезон на высоком уровне и всё же добьются победы. Экс-игрок отметил, что «сине-белые» должны выиграть этот трофей для Сандро Шварца, который летом, скорее всего, покинет команду.

Напомним, что финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Люк Уилкшир
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