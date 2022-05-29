Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на финальный матч Кубка России

Тренерский штаб «Динамо» во главе с главным тренером Сандро Шварцем определился с составом на финальным матч Кубка России против «Спартака».

«Динамо»: Лещук, Варела, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Захарян, Шиманьски, Скопинцев, Смолов, Тюкавин.

Ранее «Спартак» стартовый состав: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Встреча «Спартак» - «Динамо» пройдёт сегодня, 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Ожидается, что на матче будут присутствовать более 70 000 зрителей. На матче будет работать бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

За финальным матчем Кубка России следить можно здесь.