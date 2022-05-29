В эти минуты проходит финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» играет с «Динамо».

На 54-й минуте полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян пробил из-за штрафной, и с помощью рикошета послал мяч в сетку ворот Александра Максименко.

После этого гола запасные «Динамо» не смогли сдержать эмоций и почти выбежали на поле.

На 10-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вывел форварда Александра Соболева один на один с голкипером, и нападающий открыл счёт в матче.

Встреча проходит на главном стадионе России – «Лужники». За игрой наблюдают более 70 000 зрителей. На матче работает бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым.

За прямой текстовой трансляцией матча «Спартак» - «Динамо» следить можно здесь.