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Широков о финале Кубка России: Возможный уход Шварца не должен повлиять на игроков «Динамо»

27 Мая 2022 • 18:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Экс-игрок московского «Спартака» ответил на вопрос о том, повлияет ли уход наставника «Динамо» Сандро Шварца на игру футболистов в финале.

«А им какая разница? Они за трофей играют. Один матч. Они будут бегать и думать — уйдёт у них Шварц или нет?» — цитирует слова Широкова «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что Сандро Шварц может сменить РПЛ на Бундеслигу уже на следующей неделе, немецким специалистом активно интересуется «Герта».

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 29 мая в «Лужниках». Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Роман Широков
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