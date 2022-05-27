Широков о финале Кубка России: Возможный уход Шварца не должен повлиять на игроков «Динамо»

Экс-игрок московского «Спартака» ответил на вопрос о том, повлияет ли уход наставника «Динамо» Сандро Шварца на игру футболистов в финале.

«А им какая разница? Они за трофей играют. Один матч. Они будут бегать и думать — уйдёт у них Шварц или нет?» — цитирует слова Широкова «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что Сандро Шварц может сменить РПЛ на Бундеслигу уже на следующей неделе, немецким специалистом активно интересуется «Герта».

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 29 мая в «Лужниках». Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.