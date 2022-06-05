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Кубок России

Рыков: «Спартак» некрасиво поступил, когда давил на Фомина в финале Кубка России

05 Июня 2022 • 12:12 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Экс-защитник «Динамо» и «Урала» Владимир Рыков высказался по поводу давления на полузащитника Даниила Фомина во время финала Кубка России.

Рыков сказал «Матч ТВ», что спартаковцы очень некрасиво поступили, когда начали давить на Фомина перед пенальти. Экс-игрок отметил, что особенно усердствовали Николсон и Умяров, которым потом этот должок ещё вернётся в будущем.

«Капитан «Динамо» Бальбуэна должен был в идеале отогнать мешающих спартаковцев от Фомина», - добавил Рыков.

Напомним, что Фомин в концовке матча не реализовал пенальти, так что «Спартак» в итоге одержал победу со счётом 2:1 и выиграл Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Владимир Рыков Даниил Фомин
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