Рыков: «Спартак» некрасиво поступил, когда давил на Фомина в финале Кубка России

Экс-защитник «Динамо» и «Урала» Владимир Рыков высказался по поводу давления на полузащитника Даниила Фомина во время финала Кубка России.

Рыков сказал «Матч ТВ», что спартаковцы очень некрасиво поступили, когда начали давить на Фомина перед пенальти. Экс-игрок отметил, что особенно усердствовали Николсон и Умяров, которым потом этот должок ещё вернётся в будущем.

«Капитан «Динамо» Бальбуэна должен был в идеале отогнать мешающих спартаковцев от Фомина», - добавил Рыков.

Напомним, что Фомин в концовке матча не реализовал пенальти, так что «Спартак» в итоге одержал победу со счётом 2:1 и выиграл Кубок России.