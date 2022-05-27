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Кубок России

Ваноли и Каттани рискуют покинуть «Спартак»

27 Мая 2022 • 21:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Спортивный директор Лука Каттани и наставник «Спартака» Паоло Ваноли могут освободить свои посты в случае поражения в финале Кубка России.

Metaratings сообщил, что итальянские специалисты с 99% долей вероятности покинут стан «красно-белых», если клуб не завоюет трофей.

Ранее в СМИ появлялась информация об увольнении Ваноли, но в «Спартаке» опровергли данный слух.  

«Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 баллов в 30 играх.

В финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли встретятся с «Динамо», игра пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Ожидается, что матч станет самым посещаемым за всю историю турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Лука Каттани Паоло Ваноли
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