Ваноли и Каттани рискуют покинуть «Спартак»

Спортивный директор Лука Каттани и наставник «Спартака» Паоло Ваноли могут освободить свои посты в случае поражения в финале Кубка России.

Metaratings сообщил, что итальянские специалисты с 99% долей вероятности покинут стан «красно-белых», если клуб не завоюет трофей.

Ранее в СМИ появлялась информация об увольнении Ваноли, но в «Спартаке» опровергли данный слух.

«Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 баллов в 30 играх.

В финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли встретятся с «Динамо», игра пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Ожидается, что матч станет самым посещаемым за всю историю турнира.