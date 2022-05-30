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Кубок России

Павлюченко сравнил финал Кубка России с финалом чемпионата мира

30 Мая 2022 • 08:06 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Нападающий клуба «Знамя» Роман Павлюченко высказался по поводу финального матча Кубка России.

Павлюченко сказал ТАСС, что он остался под большим впечатлением от атмосферы на стадионе во время финала Кубка России, ведь это было похоже на финал чемпионата мира. Опытный форвард отметил, что ему понравилась и игра со стороны обеих команд. Экс-игрок «Спартак» также поздравил «красно-белых» с победой и добавил, что спартаковцы долго шли к этому успеху.

Напомним, что в финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли со счётом 2:1 обыграли московских динамовцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Кубок России
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