«Спартак» и «Динамо» встретятся в финале Кубка России впервые за 72 года

Завтра, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» встретится с «Динамо» в финальном матче Кубка России. В последний раз команды противостояли друг другу на этой стадии турнира в далёком 1950 году.

72 года назад, несмотря на проливной дождь, уверенную победу праздновали «красно-белые» (3:0). Голами отличились Олег Тимаков, Виктор Терентьев и Николай Дементьев. Тот матч так же проходил в Москве.

В текущем сезоне команды встречались между собой дважды — игра первого круга завершилась вничью, а в марте успех праздновал «Спартак» (2:0).

Начало финального матча Кубка России запланировано на 17:00 по московскому времени.