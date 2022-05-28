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«Спартак» и «Динамо» встретятся в финале Кубка России впервые за 72 года

28 Мая 2022 • 15:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Завтра, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» встретится с «Динамо» в финальном матче Кубка России. В последний раз команды противостояли друг другу на этой стадии турнира в далёком 1950 году.

72 года назад, несмотря на проливной дождь, уверенную победу праздновали «красно-белые» (3:0). Голами отличились Олег Тимаков, Виктор Терентьев и Николай Дементьев. Тот матч так же проходил в Москве. 

В текущем сезоне команды встречались между собой дважды — игра первого круга завершилась вничью, а в марте успех праздновал «Спартак» (2:0).

Начало финального матча Кубка России запланировано на 17:00 по московскому времени.    

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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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29.05  17:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.85 3.45 2.50
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