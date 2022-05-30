Боня: У меня мурашки по всему телу от финала Кубка России

Известная телеведущая Виктория Боня поделилась с журналистами эмоциями от финального поединка Кубка России.

Боня сказала «Спорт-Экспрессу», что у неё мурашки по всему телу от финала Кубка России. Телеведущая отметила, что она переживала за московский «Спартак» и очень рада, что в итоге «красно-белые» сумели одержать победу, которая сильно порадовала многочисленных болельщиков.

Напомним, что футболисты «Спартака» под руководством Паоло Ваноли сумели в финале обыграть «Динамо» со счётом 2:1. «Красно-белые» последний раз выигрывали Кубок России в 2003 году.