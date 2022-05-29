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Кубок России

Петреску назвал фактор, который предопределит победителя в финальном матче Кубка России

29 Мая 2022 • 13:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 2 ч. 44 мин.

Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску поделился ожиданиями от финального матча Кубка России, в котором «бело-голубые» встретятся со «Спартаком».

Румынский специалист признался, что в этой встрече будет поддерживать «Динамо», а победителем станет тот, кто больше этого захочет.

«Я жду хорошей игры и прекрасного финала. Выиграет тот, кто будет больше этого хотеть. «Динамо» — мой клуб, где я провёл хорошее время», — приводит слова Петреску «РБ Спорт».

Петреску возглавлял «бело-голубых» в период с 2012 по 2014 год. Последним местом работы наставника был румынский клуб ЧФР, который он покинул в 2020 году.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дан Петреску
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29.05  17:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.85 3.45 2.50
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