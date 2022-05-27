Шунин о финале Кубка России: Шварц решит, кто будет на воротах

Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о том, выйдет ли он в стартовом составе в игре против «Спартака».

«Есть главный тренер, который скажет, кто будет играть: я или Лещук. Первый раз слышу про свою статистику. Я хорошо оцениваю свою форму», — цитирует Шунина «Чемпионат».

35-летний Антон Шунин принял участие в 26 матчах прошедшего сезона Российской премьер-лиги, пропустил 35 мячей и сыграл восемь игр на «ноль». Стоит отметить, что во встречах Кубка России голкипер не принимал участия, место в воротах занимал его коллега по цеху — Игорь Лещук.

Финал между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая.