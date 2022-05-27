Люся Чеботина заявила, что не хочет слышать выступление МакSим перед финалом Кубка России

Российская певица Люся Чеботина призналась, что не хочет слушать выступление своей коллеги МакSим перед финалом Кубка России.

«МакSим - прекрасная девушка, прекрасная певица. Но в этот раз не хочется слышать ее выступление (улыбается). Она отлично поет, но хочется, чтобы победа была за «Динамо», — приводит слова Чеботиной «Р-Спорт».

Напомним, обе исполнительницы выступят перед финальной встречей Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Динамо». Певица МакSим исполнит неофициальный гимн фанатов «красно-белых» «Знаешь ли ты». Чеботина же позиционирует себя болельщицей «Динамо».