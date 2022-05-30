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Кубок России

Каррера — о Суперкубке России: Будет здорово обыграть «Зенит» и взять трофей

30 Мая 2022 • 20:57 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера подвёл итоги сезона и выразил надежду на победу в Суперкубке России.

«Да, в РПЛ в этом сезоне команда заняла не свое место, это обидно, но хорошо, что они скрасили сезон этой важнейшей победой. Безусловно, было бы здорово обыграть «Зенит» и взять Суперкубок страны. Это возможно» — сказал Каррера Sport 24.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона 2021/22, набрав 65 очков в 30 встречах, а «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

9 июля «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок страны, место проведения пока не уточняется.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Кубок России Суперкубок России Массимо Каррера РПЛ
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