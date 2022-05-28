Ваноли опроверг свои слова о том, что Дзюба может пригодиться «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отреагировал на новости о том, что специалист хочет видеть Дзюбу в своей команде.

«Я говорил не о Дзюбе, я не произносил его фамилию. Меня спросили о нём, но я говорил о том, что мне бы хотелось иметь третьего сильного нападающего помимо Николсона и Соболева. Конечно, мне бы хотелось иметь, как и любому тренеру третьего форварда», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

Ранее Ваноли допустил, что Дзюба может пригодиться «Спартаку».

Завтра, 29 мая, в финале Кубка России «красно-белые» сыграют против «Динамо». Встреча состоится в Москве на арене «Лужники», начало матча – в 17:00 мск.