Уткин — об уходе Бакаева из «Спартака»: «Это событие не укладывается в моей голове»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал решение руководства «Спартака» не продлевать контракт с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым.

Журналист заявил, что это событие не укладывается у него в голове. Уткин был поражён явлением, когда воспитанник клуба хотел остаться в команде, но ему не позволили этого сделать.

«Для «Спартака» является мелочью расстаться со своим воспитанником, которому даже не предложили продлить контракт. Даже после финального свистка Кубка России он сказал: «Я ещё немножко подожду, может быть, они передумают», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл за «красно-белых» 36 матчей, забив три гола, а также отдав восемь результативных передач.