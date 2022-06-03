Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Уткин — об уходе Бакаева из «Спартака»: «Это событие не укладывается в моей голове»

03 Июня 2022 • 11:46 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал решение руководства «Спартака» не продлевать контракт с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым.

Журналист заявил, что это событие не укладывается у него в голове. Уткин был поражён явлением, когда воспитанник клуба хотел остаться в команде, но ему не позволили этого сделать.

«Для «Спартака» является мелочью расстаться со своим воспитанником, которому даже не предложили продлить контракт. Даже после финального свистка Кубка России он сказал: «Я ещё немножко подожду, может быть, они передумают», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл за «красно-белых» 36 матчей, забив три гола, а также отдав восемь результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
11:46 · Кубок России
Уткин — об уходе Бакаева из «Спартака»: «Это событие не укладывается в моей голове» 1
10:48 · Кубок России
Червиченко: Фарт и наличие качественных игроков помогли «Спартаку» выиграть Кубок 1
10:30 · Кубок России
Уткин объяснил, почему певица МакSим пела под фонограмму на финале Кубка России 3
01 Июня
22:12 · Кубок России
«Матч ТВ» сравнил зрительские аудитории финалов Лиги чемпионов и Кубка России 2
20:08 · Россия. Премьер-лига
Чеботина призналась, что она и MaкSим пели под фонограмму на финале Кубка России 4
16:47 · Россия. Премьер-лига
Николсон и Макаров дисквалифицированы на два матча в новом розыгрыше Кубка России
12:13 · Кубок России
Наумов высказался о месте проведения Суперкубка России
11:24 · Кубок России
Защитник «Спартака»: Молился, чтобы Фомин промахнулся
31 Мая
10:01 · Кубок России
Шишкин: Не зря «Спартак» называют народной командой
08:45 · Кубок России
Аршавин: «Спартак» понравился характером и настроем футболистов
07:19 · Кубок России
Карякин: Получил удовольствие от финала Кубка России
30 Мая
21:55 · Россия. Премьер-лига
Зарема закрыла рот хейтерам «Спартака» после победы в Кубке России 1
21:13 · Россия. Премьер-лига
Умяров – о промахе Фомина с пенальти: «17 забил, 18 промажешь, почему-то цифра 17 в голове была» 3
21:09 · Кубок России
Лихачёв оценил игру Смолова в финале Кубка России
20:57 · Кубок России
Каррера — о Суперкубке России: Будет здорово обыграть «Зенит» и взять трофей
Все новости