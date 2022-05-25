Президент РФС рассказал о том, будут ли на финале Кубка России продавать пиво

Президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам о том, будет ли во время финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» продаваться пиво.

Дюков сказал «Чемпионату», что вряд ли пиво будут продавать на финале Кубка России. Напомним, что власти Москвы в рамках эксперимента разрешили продавать пиво на стадионах, концертах и других мероприятиях.

Стоит отметить, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на легендарном стадионе «Лужники». Матч начнётся в 17.00 по московскому времени. «Динамо» по итогам сезона заняло в РПЛ третью строчку, а спартаковцы финишировали лишь на десятой позиции.