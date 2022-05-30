Литвинов: Тепло попрощались с Жиго и Бакаевым

Российский полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал журналистам, что футболисты московского клуба попрощались с Самуэлем Жиго и Зелимханом Бакаевым.

Литвинов сказал «Чемпионату», что считает Жиго и Бакаева своими хорошими друзьями и старшими братьями, которые помогает не только на тренировках, но и в матчах. Полузащитник отметил, что игроки «Спартака» очень тепло попрощались с Самуэлем и Зелимханом, так что хочется верить, что у них и дальше будет всё хорошо.

Напомним, что в финале Кубка России спартаковцы со счётом 2:1 сумели переиграть московское «Динамо». В РПЛ «красно-белые» заняли лишь десятую строчку.