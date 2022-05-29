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Созин: «Матч «Спартак» - «Динамо» будет не хуже вчерашнего финала Лиги чемпионов» эксклюзив

29 Мая 2022 • 14:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 1 ч. 18 мин.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» не смог назвать явного фаворита финального матча Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Динамо».

«Я думаю, что в этом матче фаворита может назвать человек, который болеет за конкретную команду. Допустим, Александр Мостовой может сказать, что он за «Спартак» или Силкин за «Динамо». Поэтому, сегодня, при 70 тысячах зрителей, какой может быть фаворит?

За кого я буду болеть? Мой ответ вам не понравится. Мне бы хотелось получить зрелище. Болельщики соскучились по большому зрелищному матчу. Когда 70 тысяч зрителей получат удовольствие я не обижусь если «Спартак» победит 1:0 или «Динамо» 2:1.

Вчерашний матч Лиги чемпионов честно скажу – не очень понравился. Особенно после того, что «Реал» сделал в полуфинале… На мой взгляд сегодняшний финал «Спартак» - «Динамо» будет не хуже.

Я не понял почему такой бардак в Париже. Мы ведь проецируем, что этот финал должен был пройти в Санкт-Петербурге. Можете представить себе такую картину в Питере? Я – нет. Я не думаю, что тут вопрос в культуре. Дело в организации, ну как 15 тысяч зрителей попали на стадион с левыми билетами? Задержали финали Лиги чемпионов на час, и никто ничего не говорит, какое-то «молчание ягнят». Лишить этот Париж крупных соревнований тогда!», — сказал Созин.

Финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» пройдёт сегодня, 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Утром стало известно, что все билеты на матч распроданы. Общая вместимость стадиона – 73 189 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
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