Сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» состоялся финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Александр Соболев и Куинси Промес. Единственный мяч в составе «бело-голубых» забил Арсен Захарян.

Пресс-служба победителей после матча опубликовала фото в официальном телеграм-канале, на котором видно, что сетка на одних из ворот отсутствует.

Напомним, «Спартак» не побеждал в Кубке России с сезона-2002/03. Тогда «красно-белые» благодаря голу Егора Титова победили «Ростов».