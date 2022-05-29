Николсон ударил в лицо футболиста «Динамо» после завершения финала Кубка России

Сегодня, 29 мая, завершился финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники», на матче присутствовало 69 306 зрителей.

После финального свистка на поле завязалась потасовка между футболистами. Форвард «Спартака» Шамар Николсон нанёс удар в лицо одному из игроков «Динамо».

На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. На пути к финалу «Спартак» побеждал «Кубань», ЦСКА и «Енисей».

Таким образом, 9 июля «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок против «Зенита».