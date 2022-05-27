Шунин – в преддверии матча со «Спартаком»: «Динамо» слишком долго шло к финалу

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка России против «Спартак».

«Мы все понимаем ответственность, которая лежит на нас. «Динамо» слишком долго шло к финалу. Мы очень хотим победить в воскресенье», — приводит слова Шунина «Спорт-Экспресс».

Вратарь «Динамо» признался, что команда не думает об обидном поражении от «Сочи» в матче РПЛ (1:5) и уже забыла о нём. По словам Шунина, «Динамо» провело серьёзную подготовку к матчу со «Спартаком», и футболисты подходят к этому матчу с отличным настроением.

Финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится в это воскресенье, 29 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.