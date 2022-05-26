Ваноли рассказал, с чьей стороны ощущает наибольшее давление

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, ощущает ли он давление со стороны руководства московского клуба.

Итальянский специалист заявил, что уверен в себе и давления со стороны руководства не ощущает. Вместе с этим наставник осудил журналистов, которые, по мнению Ваноли, чрезмерно критикуют команду.

«Порой со стороны журналистов идёт чрезмерная критика. И футболистам это не помогает. Я понимаю, что они должны пройти через трудности и страдания, но иногда хочется большего конструктива от СМИ», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» под руководством Ваноли занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а также вышел в финал Кубка России, который состоится 29 мая. Итальянец работает в московском клубе с декабря 2021 года.