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Ваноли рассказал, с чьей стороны ощущает наибольшее давление

26 Мая 2022 • 10:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, ощущает ли он давление со стороны руководства московского клуба.

Итальянский специалист заявил, что уверен в себе и давления со стороны руководства не ощущает. Вместе с этим наставник осудил журналистов, которые, по мнению Ваноли, чрезмерно критикуют команду.

«Порой со стороны журналистов идёт чрезмерная критика. И футболистам это не помогает. Я понимаю, что они должны пройти через трудности и страдания, но иногда хочется большего конструктива от СМИ», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» под руководством Ваноли занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а также вышел в финал Кубка России, который состоится 29 мая. Итальянец работает в московском клубе с декабря 2021 года.

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Спартак Москва Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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