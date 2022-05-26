Бышовец о финале Кубка России: «Шансы равны»

Экс-наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец ответил на вопрос о том, кого считает фаворитом в финале Кубка России.

«Думаю, что в финале Кубка у команд шансы равны. Но у меня в памяти последний матч этих команд. И думаю, что это может повлиять на результат», — цитирует слова Бышовца Sport 24.

Эксперт считает, что дерби в финале турнира — это особые матчи. Настрой у игроков будет на высочайшем уровне, футболисты приложат максимум усилий для завоевания долгожданного трофея.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники», начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.