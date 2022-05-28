«Динамо» - о финале Кубка России: У нас есть шанс изменить историю клуба

Московское «Динамо» напомнило, что последний раз столичная команда выигрывала Кубок России в далёком 1995 году.

Пресс-служба московского клуба сообщила, что в 1995 году, когда многие нынешние болельщики были слишком молоды, или же вообще не появились на свет, динамовцы выиграли свой первый и пока единственный Кубок России. «Сине-белые» отметили, что завтра у футболистов «Динамо» будет шанс изменить историю клуба, поколений и вообще каждого из нас.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».