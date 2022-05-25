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Кубок России

Аленичев о финале Кубка России: Надеюсь, что мы не увидим безобразный футбол

25 Мая 2022 • 10:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Известный российский тренер Дмитрий Аленичев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Аленчиев сказал Sport24, что это будет крайне непредсказуемая игра, где вряд ли будет забито много голов. Тренер отметил, что он очень надеется на то, что мы не увидим безобразный футбол, как в первом тайме недавнего матча между «Спартаком» и «Зенитом», где была откровенная плохая игра со стороны обеих команд.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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Кубок России Дмитрий Аленичев
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