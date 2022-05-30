Дасаев объяснил, почему Фомин не забил пенальти в концовке финала Кубка России

Известный экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал журналистам о том, по какой причине полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти в концовке финального матча Кубка России.

Дасаев сказал «Спорт-Экспрессу», что голкипер «Спартака» Александр Максименко переиграл Фомина в плане психологии, которая сыграла ключевую роль в этом напряжённом эпизоде.

«В этом матче у Максименко не было серьёзной работы, но он всё равно сыграл очень достойно», - сказал экс-вратарь.

Напомним, что Даниил Фомин в компенсированное время не сумел реализовать пенальти. В итоге спартаковцы одержали победу со счётом 2:1.