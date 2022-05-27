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Титов — о тренере «Спартака»: «Дайте шанс Тихонову!»

27 Мая 2022 • 09:14 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе иностранных тренеров в московском клубе.

Экс-футболист признался, что его расстраивает приглашение иностранных специалистов. И предложил руководству «красно-белых» назначить бывшего партнёра по команде Андрея Тихонова на эту должность.

«Понятно, что нас с Аленичевым при этих руководителях в «Спартаке» больше не будет. Но вы хотя бы дайте шанс легенде клуба Тихонову. У него есть свои идеи. Уверен, что он вернёт «Спартаку» и тот футбол, в который мы играли, и болельщиков», — приводит слова Титова «Чемпионат».

В настоящий момент московской командой руководит итальянский наставник Паоло Ваноли, сменивший португальца Руя Виторию в декабре 2021 года.

После окончания игровой карьеры в 2011 году Тихонов приступил к тренерской деятельности. Последним местом работы 51-летнего специалиста была «Астана», которую он покинул в 2021 году. Вместе с казахстанской командой ему удалось выиграть бронзовые медали чемпионата страны в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Егор Титов Паоло Ваноли
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