Агент Джикии поделился проблемами футболиста со зрением

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о зрении футболиста.

Агент заявил «Спорт-Экспрессу», что Джикия перестал видеть на один глаз за три дня до игры, это было шоком для всех. Благодаря замечательным докторам, футболист смог принять участие в финале Кубка России. У игрока сильно упало зрение в последнее время, а после одного столкновения Джикия признался, что перестал видеть на несколько секунд.

28-летний капитан «Спартака» сыграл 66 минут в финале Кубка страны в матче против «Динамо». «Красно-белые» одержали победу со счетом 2:1 и завоевали трофей впервые с сезона 2002/ 2003.