Карякин: Получил удовольствие от финала Кубка России

Российский шахматист и фанат московского «Спартака» Сергей Карякин поделился с журналистами своим мнением по поводу финального матча Кубка России.

Карякин сказал «Спорт-Экспрессу», что получился боевой и интересный матч, от которого он получил настоящее удовольствие. Шахматист отметил, что футболисты «Спартака» заставили его понервничать.

«Уже думал, что будет серия пенальти, но удача была на нашей стороне», - сказал Карякин.

Напомним, что «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли в финальном поединке сумели обыграть «Динамо» со счётом 2:1. Спартаковцы не выигрывали Кубок России с 2003 года.